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Siirt gündem haberi: Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı

Siirt gündem haberi: Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı

Siirt gündem haberi: Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı.

 - Güncelleme:

Siirt'te kaçak et kesimine yönelik denetim yapıldı.

Kentte Zabıta, İl Tarım ve Orman, İl Emniyet ve İl Sağlık müdürlüklerinden oluşan denetim ekibi, kasap, market, lokanta, resmi ve özel yemekhane işletmelerini denetledi.

Ekipler, denetimlerde kurallara uymayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Vatandaşların et alırken damgalı olmasına dikkat etmesini isteyen ekipler, gıda ile ilgili şikayetlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alo 174 ve Siirt Belediyesi Alo 185 ihbar hatlarına yapmalarını istedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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