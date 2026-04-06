Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'ın öncülüğünde yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında hastanenin koridor ve poliklinik alanlarında boya ve tadilat yapıldı.

Açıklamada, zamanla yıpranarak estetik açıdan olumsuz bir görüntü oluşturan duvarların, yapılan çalışmalarla modern ve ferah bir görünüme kavuşturulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hastane yönetimi tarafından planlanan yenileme süreci, hem hasta hem de sağlık çalışanlarının daha konforlu ve temiz bir ortamda bulunmasını hedefledi. Titizlikle yürütülen boya ve bakım çalışmaları kısa sürede tamamlanarak hizmet alanlarının daha hijyenik ve düzenli hale gelmesi sağlandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolbaş, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın yanı sıra fiziksel ortamın iyileştirilmesine de büyük önem verdiklerini belirtti.