Siirt Belediyesinden yetimlere ve bazı ailelere bayram desteği

Siirt Belediyesi yetimlere ve bazı ailelere bayram desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yürütülen sosyal destek çalışmaları kapsamında yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli sosyal destekler sağlandı.

Ayrıca, 210 çocuğun bayramlık giysi ihtiyacı karşılandı.