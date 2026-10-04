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Siirt Barosu Başkanı Avukat Muhammed Alptekin, 149 oyla yeniden seçildi

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Siirt Barosu Başkanı Avukat Muhammed Alptekin, 149 oyla yeniden seçildi
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Siirt Barosu'nda gerçekleştirilen 14. Dönem Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Avukat Muhammed Alptekin, tek aday olarak girdiği seçimde 172 oydan geçerli 149 oyu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Böylece Alptekin, Siirt Barosu başkanlık görevini sürdürecek.

Siirt Barosu Başkanlığına Muhammed Alptekin yeniden seçildi.

Siirt Barosu'nda gerçekleştirilen 14. Dönem Olağan Genel Kurulda, mevcut başkan Avukat Muhammed Alptekin, Genel Kurula tek başkan adayı olarak girdi.

Yapılan seçimde kullanılan 172 oydan geçerli olan 149 oyu alan Alptekin başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA
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