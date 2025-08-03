Sidney'de On Binlerce Kişi Gazze İçin Yürüdü

SİDNEY, 3 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde on binlerce kişi pazar günü Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve bölgede yaşanan kıtlığı protesto etmek üzere kentteki ikonik Liman Köprüsü'nde yürüdü.

Filistin Eylem Grubu tarafından organize edilen protesto pazar günü öğleden sonra yoğun yağışa rağmen devam etti.

Filistin bayrakları taşıyan binlerce protestocu köprüyü geçerek kuzeye doğru yürüdükten sonra polis tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu.

Organizatörler yürüyüşe yaklaşık 50.000 kişinin katılmasını beklese de polis pazar günü yaptığı açıklamada rakamı tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.

Mitingin başında protestoculara hitap eden Socceroos erkek milli futbol takımının eski kaptanı Craig Foster, Avustralya'nın İsrail'e verdiği tüm askeri desteği çekmesi çağrısında bulundu.

Foster, "Gazze'nin açlıktan ölen çocukları bir gün daha bekleyemez. Şiddete son verin, tüm rehineleri ve suçsuz yere tutulan binlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakın" dedi.

Melbourne'da düzenlenen eş zamanlı protestoya da binlerce gösterici katıldı.