Sidney'de 900 Kilogram Amfetamin Ele Geçirildi

SİDNEY, 28 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde karton rulolarına gizlenmiş 900 kilogram amfetamin ele geçirildi.

Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Sınır Gücü'nden perşembe günü yapılan açıklamada Avustralya Sınır Gücü ekiplerinin 20 Ağustos'ta Sidney'in Botany Limanı'na gelen bir konteyneri mevcut istihbarat verilerine dayanarak incelemeye alıp uyuşturucuyu tespit ettiği belirtildi.

Arama sırasında her birinde plastik film kaplı 6 adet karton rulosu bulunan 100 kutunun tespit edildiği, sınır gücü narkotik arama köpeklerinin de rulolardan biri delinip beyaz granüller ortaya çıktığında pozitif tepki verdiği kaydedildi.

Daha sonra yapılan testlerde maddenin amfetamin olduğu doğrulanırken, 600 rulonun her birinin yaklaşık 1,5 kilogram amfetamin içerdiği ifade edildi. Toplamda 900 kilogramı bulan uyuşturucunun piyasa değerinin 64 milyon Avustralya dolarının (41,6 milyon ABD doları) üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya Federal Polisi'nin yürüttüğü soruşturmanın ilerleyen aşamalarında uyuşturucunun, ithalatçı şirketin bilgisi dışında organize bir suç örgütü tarafından yasal bir sevkiyata eklendiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.