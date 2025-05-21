Side Açıklarında Akdeniz Foku Görüntülendi

Side Açıklarında Akdeniz Foku Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Side açıklarında tekne turuna çıkan İngiliz turistler, nesli tükenmekte olan koruma altındaki bir Akdeniz fokunun kalamar yerken görüntülerini kaydetti. Turistler, fokun denizdeki hareketlerini hayretle izledi.

Side açıklarında Akdeniz foku görüntülendi, turistler hayretler içinde izledi

ANTALYA - Antalya'da tekne turuna çıkan İngiliz turistler unutamayacakları bir olaya şahitlik etti. Side açıklarında nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki bir Akdeniz fokunun kalamarı yerken gören turistler o anları cep telefonu ile kaydetti.

Manavgat Irmağı'ndan denize açılan İngiliz turistler Side açıklarına doğru yöneldikten kısa bir süre sonra deniz yüzeyince hareket eden bir cisim fark etti. Bir süre sonra denize batıp çıkan cismin nesli koruma altındaki Akdeniz foku olduğunu fark eden İngiliz turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonu ve fotoğraf makinelerini çıkartan İngiliz turistler yakaladığı kalamarı yiyebilmek için mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Güncel
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek

Trump'ın 'Altın Kubbe'si Çin'i alarma geçirdi
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.