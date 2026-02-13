Haberler

Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Asma Köprü Ters Döndü: 2 Yaralı

Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ters dönen asma köprüde düşen 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hızlıca hastaneye kaldırdı.

Olay, Kadir Bozkurt Bulvarı'ndaki Karasu Çayı üzerindeki asma köprüde meydana geldi. Hatıra fotoğrafı çekilirken üzerinde bulundukları asma köprünün şiddetli rüzgarın etkisiyle ters dönmesi sonucu Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik, çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve Erfelek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle dereden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, köprü çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

