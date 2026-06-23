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Sıcaktan bunalan inekler Terkos Gölü'nde serinledi

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İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle inekler, serinlemek için Terkos Gölü'ne girdi. Hayvanların gölde yüzdüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan inekler, serinlemek için Terkos Gölü'ne girdi.

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla kentte hava sıcaklıkları yükseldi.

Sıcak havadan bunalan inekler serinlemek amacıyla kentin önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü'nün sularına girdi.

Bir süre gölde kalan ve yüzerek serinleyen inekler, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Hayvanların gölde vakit geçirdiği anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya
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