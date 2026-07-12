Haberler

Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Artıyor, Bazı Bölgelerde Sağanak Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisini artıracağını, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'de ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisini artıracağını, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün etkisi altında olacak.

Öte yandan, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve güney kesimlerde birkaç derece daha yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte, günün özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklıkların hissedileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı

Koca bir ülkenin kahramanı! Ülkesini tek başına yarı finale çıkardı
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin

Savaş kızışıyor! Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek tarihi rest
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

120 dakika boyunca nefesleri tuttuk! İşte yarı finale çıkan son takım