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Sıcak hava dalgası İspanya'yı etkisi altına aldı

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Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında. Hava sıcaklığının oldukça arttığı Avrupa'da bazı ülkelerde termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar yüzlerce cana mal oldu. 'Carbon Brief' tarafından yapılan araştırmaya göre, aşırı sıcaklardan en çok ölümün yaşandığı dördüncü şehir olan İspanya'nın başkenti Madrid'de kent sakinleri ve turistler süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

AA / Jaime Alekos - Güncel

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