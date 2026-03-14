Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Polonya’da sıcak hava balonu binaya çarptı. 28 yaşındaki balon pilotu sepetten fırlayıp binanın çatısına düşerek hayatını kaybetti. Faciada 2 yolcu da yaralandı. Hayatını kaybeden pilotun daha önce Kadınlar Balon Şampiyonası'nda Polonya şampiyonu olduğu öğrenildi.

Polonya’nın batısındaki Zielona Góra kentinde alçaktan uçan bir sıcak hava balonu bir apartmana çarptı. 

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle balon sepetinde bulunan 28 yaşındaki pilot Jagoda Gancarek sepetten fırlayarak binanın çatısına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve helikopter ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri genç pilota uzun süre kalp masajı yaptı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 YOLCU YARALANDI

Dış basında yer alan haberlere göre; balonda bulunan diğer iki kadın ise acil inişin ardından ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Kaza sonrası balonun parçalandığı ve ağaca takıldığı, sepetin ise bir otobüsün yanında yerde bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve Polonya Devlet Uçak Kazaları Araştırma Komisyonu olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞAMPİYON PİLOT

Jagoda Gancarek’in daha önce Kadınlar Balon Şampiyonası’nda Polonya şampiyonu olduğu ve deneyimli bir balon pilotu ile eğitmeni olarak tanındığı öğrenildi.

