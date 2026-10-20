Siber Vatan Programı'nda 2027 başvuruları yapay zeka eğitimleriyle başladı

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında eğitim ve proje geliştirme imkanı sunan Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı. Mevcut eğitim ve çalışmaların sürdüğü programın yeni döneminde, siber güvenliğin yanı sıra yapay zeka alanında da eğitimler verilecek. Öğrenciler, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin yanı sıra yarışma ve takım projelerine katılacak.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanındaki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yürütülen Siber Vatan Programı, yeni döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılında 26 kalkınma ajansı aracılığıyla 81 ile yayılan program, 2027 döneminde 'Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı' adıyla uygulanacak. Program kapsamında öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve milli teknolojiler üretmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Programın yeni döneminde çevrim içi eğitimler, yüz yüze teknik eğitimler, yapay zeka destekli çalışmalar, BootCamp ve takım projeleri yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, çevrim içi eğitim ve eleme aşamalarını başarıyla tamamlamalarının ardından başvurdukları kalkınma ajansının faaliyet bölgesinde belirlenecek illerde yüz yüze eğitimlere katılabilecek. Eğitimlerin düzenleneceği iller, ilgili kalkınma ajansları tarafından duyurulacak. Yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrencilerin ulaşım ve konaklama masrafları da kalkınma ajansları tarafından karşılanacak.

'BAŞVURULARIMIZ BAŞLADI, TÜM ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ'

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nde Siber Vatan Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Berk Çiçek, 2027 dönemi başvurularının başladığını belirterek, üniversite öğrencilerini programa davet etti.

Programın mevcut eğitim çalışmalarının devam ettiğini ve yeni dönemde yapay zeka alanının da eğitim sürecine dahil edildiğini belirten Çiçek, "Bu seneki program başvurularımız başladı. Tüm üniversite öğrencilerimiz Siber Vatan programına katılabilirler. Bölüm fark etmeksizin bu alana ilgi duyan tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bu seneki programımızda yalnızca siber güvenlik değil, siber güvenlik ve yapay zekayı da işleyeceğiz. Tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

HEM MENTOR HEM EKİP DESTEĞİYLE PROJELER GELİŞTİRİYORLAR

Siber Vatan Programı'na 2025 yılında katılan öğrencilerden Melisa Kumral da eğitim sürecinde edindiği deneyimleri anlattı. Program kapsamında siber güvenlik ve alt alanlarında bilgi edindiklerini, çeşitli projeler geliştirme imkanı bulduklarını belirten Kumral, eğitimler sırasında mentorların ve ekip arkadaşlarının desteğinden yararlandıklarını söyledi.

Programın öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve farklı alanlarda çalışmalar yürütmelerine katkı sağladığını ifade eden Kumral, "Siber güvenlik alanında ve alt alanlarında çok fazla bilgi düzeyine sahip olduk, projeler geliştirmiş olduk. Kendimiz de projeler geliştiriyoruz. Hem siber güvenlik hem başka alanlarda. Bunları yaparken hem mentor destekleri hem de ekip destekleri oluyor" diye konuştu.

3 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİ

Programın 2027 döneminde öğrencileri yaklaşık 3 aylık çevrim içi eğitim süreci bekliyor. Bu aşamanın ardından sızma testi ve siber güvenlikte yapay zeka eğitimleri verilecek. Eğitim aşamalarını tamamlayan öğrenciler arasında Capture the Flag (CTF) yarışması düzenlenecek. Yarışma sürecinde başarılı olan öğrenciler ise Siber Vatan BootCamp'e katılma fırsatı elde edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı