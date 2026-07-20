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Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 361 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, 361'inin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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