Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 361 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, 361'inin tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 361'i tutuklandı. 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı