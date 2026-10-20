Siber Güvenlik Başkanı Önal, dijital egemenliğin devlet politikası olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, "Geleceğin güçlü devletleri yalnızca teknoloji üretenler değil, teknolojiyi kendi iradesiyle yönetebilen, krizler karşısında ayakta durabilen ve dijital dünyada kararlarını kendi zihninden verebilen devletler olacak." dedi.

Önal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" temasıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda konuştu.

Gücün, 20. yüzyılda toprakla, çelikle ve petrolle, 21. yüzyılda ise veriyle, algoritmayla, hesaplama kapasitesiyle ve bunlara kimin hükmettiğiyle ölçüldüğünü belirten Önal, son dönemde dünyada yaşanan siber saldırılar hakkında bilgi verdi.

Fransa'da birkaç market zincirine, yüzlerce soğutma sistemine sızan saldırganların buzdolaplarının sıcaklık derecelerini uzaktan değiştirerek, soğuk zinciri bozduğunu anımsatan Önal, şunları kaydetti:

"Ortada kilitlenmiş bir ekran yok, fidye ya da fidye yazılımı yok, fidye notu yok. Sadece bir ülkenin gıda tedarik zincirine yapılan uzaktan, sessiz bir müdahale var. Bu bir bilgisayarın değil, aslında artık sofranın güvenliği meselesi haline geldi.

Dijital cephede de tablo çok farklı değil. Eylül ayında kripto varlık saldırılarında yaklaşık 768 milyon dolar çalındı ve eylül ayı 2024'ün en kötü ayı oldu. Kayıpların büyük bir kısmı iki olaydan geldi. Bunlardan birinde ise izlerin bir devlete çıktığını hep beraber gördük. Yani siber suçla jeopolitik güç mücadelesi artık iç içe geçmiş durumda. Bunun adı siber olay da değil artık, stratejik bir gerçeklik."

"Veri yalnızca teknik bir unsur değil"

Geleneksel bakış açısıyla siber güvenliği sunucuların, ağların ve yazılımların güvenliği olarak görüldüğünü ancak bugün artık bu anlayışın yetersiz olduğunu dile getiren Önal, artık siber güvenliğin bilgisayar ve sistem odalarının dışına çıktığına işaret etti.

Türkiye'nin dijital egemenlik yolunda önemli adımlar attığını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"5 Mayıs 2024'te Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduktan sonraki ilk Siber Güvenlik Kurulu toplandı, önümüzdeki günlerde de ikincisi yapılacak. Siber Güvenlik Kurulu, kritik altyapıların korunmasını, yerli ve milli teknolojilerle kapasite geliştirmeyi öncelikli olarak ele aldı. Aynı toplantıda veri egemenliği ayrı bir başlık olarak masaya yatırıldı. Verinin yalnızca teknik bir unsur değil, stratejik bir değer olduğu da vurgulandı. Yani artık konuşulan şey bir teknoloji tercihi değil, bir devlet politikası haline geldi.

Siber Güvenlik Başkanlığının görev tanımına dijital devlet alanı da eklendi. Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik yetkiler de Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında toplandı. Bu, şu demek, siber güvenlik, dijital dönüşüm ve yapay zeka ayrı ayrı masalarda değil, aynı masada konuşuluyor."

Önal, siber güvenliğin yönetim kurullarının, bakanlıkların, rektörlüklerin gündeminde ilk sıralarda olması gerektiğinin altını çizdi.

"Hiçbir sistem yüzde 100 güvenli değil"

Tehdit istihbaratının paylaşılması, ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve hızlı bir bilgi akışı kurulmasının gerekliliğine işaret eden Önal, "Hiçbir sistem yüzde 100 güvenli değil, bunu biliyoruz. Soru 'Saldırıya uğrayacak mıyız?' değil, kesinlikle uğrayacağız. Saldırıya uğradığımızda ne kadar çabuk toparlanacağız, asıl soru bu olmalı." dedi.

Önleme kadar tespit, müdahale ve toparlanma kabiliyetlerine de yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Önal, yedeklik, kriz tatbikatları, sıfır güven mimarisi ve kuantum sonrası şifreleme planlarının artık lüks değil, bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Yeni dünya düzeninde fiziksel sınırların yanı sıra kritik altyapıların da korunması gerektiğini belirten Önal, "Geleceğin güçlü devletleri yalnızca teknoloji üretenler değil, teknolojiyi kendi iradesiyle yönetebilen, krizler karşısında ayakta durabilen ve dijital dünyada kararlarını kendi zihninden verebilen devletler olacak." diye konuştu.

"Siber güvenlik alanında Türkiye iyi bir noktada"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan da Türkiye'nin ihtiyacı olan siber güvenlik sektörü ile yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Siber güvenlik alanında Türkiye'nin iyi bir noktaya ulaştığını belirten Alkan, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla bu alanda yapılması gerekenlerin etkili şekilde gerçekleştirileceğine yönelik son derece inançlı olduklarını ifade etti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de üniversitenin siber güvenlik ve kriptoloji alanında kapasitesini artırdığını dile getirerek, hem Ankara'daki hem de KKTC'deki birikimlerini projelerde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Lisans ve lisansüstü programlarla nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini ve kuantum sonrası kriptografi gibi alanlarda geleceğe hazırlandıklarını aktaran Yozgatlıgil, kamu ve sanayi işbirliğiyle yerli teknolojiler üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA