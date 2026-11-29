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JİUQUAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-23 mürettebatı, cumartesi günü yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda düzenlenen devir teslim töreniyle uzay görevini Shenzhou-24 mürettebatına devretti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot Pakistanlı Muhammed Zişan Ali, Shenzhou-23 astronotları Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying ile birlikte Dünya'ya dönecek.

Halihazırda altı aydır yörüngede bulunan Shenzhou-23 astronotu Zhu Yangzhu ise bir yıllık uzayda kalış deneyini tamamlamak üzere Shenzhou-24 astronotları Tang Hongbo ve Wu Yi ile birlikte Tiangong'da kalmaya devam edecek.

Ajans, Dünya'ya dönecek astronotların planlanan tüm görevleri tamamladığını belirtti. Astronotların, önümüzdeki günlerde Zhang'ın komutasında Shenzhou-23 uzay aracıyla Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş alanına dönmesi bekleniyor.

Ajans ayrıca, astronotların Tiangong'dan Dünya'ya "gizemli hediyeler" getireceğini bildirdi.

İniş alanı ve ilgili sistemlerde astronotları karşılamaya yönelik son hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua