Çin'in Shenzhen Kentinde Robot Trafik Polisi Göreve Başladı

SHENZHEN, 13 Mart (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki Longgang bölgesinde bir kavşakta görev yapan robot trafik polisi, 6 Mart 2026.

Longgang bölgesinin Bantian semtinde 6 Mart'tan bu yana resmen "görev başında" olan bir robot trafik polisi, üzerindeki "Shenzhen Trafik Polisi" logolu üniformasıyla bir kavşaktaki sabah trafiğini yönetiyor. Daha önceki görevi sırasında yol kenarında trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapan robot trafik polisi, artık kavşağın tam ortasındaki platformda kararlılıkla görevine devam ediyor.

Robot trafik polisi, geleneksel sabit görevlerden farklı olarak yüksek hassasiyetli eklem modülleri kullanarak düz hareket, dönüş ve durma gibi standart trafik işaretlerini trafik ışıklarıyla gerçek zamanlı senkronizasyon içinde gerçekleştiriyor. (Fotoğraf: Shenzhen Trafik Polisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua