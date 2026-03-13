Çin'in Shenzhen Kentinde Robot Trafik Polisi Göreve Başladı

Güncelleme:
Çin'in Shenzhen kentindeki Longgang bölgesinde, 6 Mart 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayan robot trafik polisi, kavşaktaki trafiği yönetmeye başladı. Yüksek hassasiyetli eklem modülleri ile trafik işaretlerini gerçek zamanlı senkronize ederek güvenli trafiği sağlıyor.

SHENZHEN, 13 Mart (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki Longgang bölgesinde bir kavşakta görev yapan robot trafik polisi, 6 Mart 2026.

Longgang bölgesinin Bantian semtinde 6 Mart'tan bu yana resmen "görev başında" olan bir robot trafik polisi, üzerindeki "Shenzhen Trafik Polisi" logolu üniformasıyla bir kavşaktaki sabah trafiğini yönetiyor. Daha önceki görevi sırasında yol kenarında trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapan robot trafik polisi, artık kavşağın tam ortasındaki platformda kararlılıkla görevine devam ediyor.

Robot trafik polisi, geleneksel sabit görevlerden farklı olarak yüksek hassasiyetli eklem modülleri kullanarak düz hareket, dönüş ve durma gibi standart trafik işaretlerini trafik ışıklarıyla gerçek zamanlı senkronizasyon içinde gerçekleştiriyor. (Fotoğraf: Shenzhen Trafik Polisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor