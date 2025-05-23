Shenyang'da 52 Çift Geleneksel Kıyafetlerle Nikahlandı
Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang Saray Müzesi'nin güney meydanında düzenlenen toplu nikah törenine 52 yeni evli çift katıldı. Geleneksel kıyafetler içindeki çiftler mutluluklarını paylaştı.
SHENYANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Shenyang Saray Müzesi'nin güney meydanında perşembe günü düzenlenen toplu nikah törenine toplam 52 yeni evli çift geleneksel kıyafetlerle katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel