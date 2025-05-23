Shenyang'da 52 Çift Geleneksel Kıyafetlerle Nikahlandı

Shenyang'da 52 Çift Geleneksel Kıyafetlerle Nikahlandı
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Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang Saray Müzesi'nin güney meydanında düzenlenen toplu nikah törenine 52 yeni evli çift katıldı. Geleneksel kıyafetler içindeki çiftler mutluluklarını paylaştı.

SHENYANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Shenyang kentinde bulunan Shenyang Saray Müzesi'nin güney meydanında perşembe günü düzenlenen toplu nikah törenine toplam 52 yeni evli çift geleneksel kıyafetlerle katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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