Sheffield'de Irkçı Nefret Suçu: Cami Önüne Fare Bırakan Adam 18 Ay Ertelenmiş Hapis Cezası Aldı

İngiltere'nin Sheffield kentinde cami önüne 4 kez fare bırakan kişinin, ırkçı hisle işlenmiş nefret suçundan 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 66 yaşındaki Edmund Fowler, mayıs-haziran aylarında 4 kez Sheffield Grand Camisi'nin önüne fare dolu kafesler bıraktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Fowler'ın aracının bagajından çıkardığı kafesleri caminin Grimesthorpe Yolu üzerindeki girişine bıraktığı, farelerin daha sonra alana yayıldığı görüldü.

Sheffield Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Fowler, "ırkçı saikle tacizde bulunma" suçlamalarını kabul etti.

Mahkeme, Fowler'ı 18 hafta hapis cezasına çarptırırken cezanın 18 ay ertelenmesine karar verdi. Ayrıca, sanığın 18 ay boyunca herhangi bir camiye yaklaşması da yasaklandı.

Mahkeme Başkanı Suzanne Irish-Deverill, Fowler'a görüntülerden iğrendiğini ve işlediği suçların "önceden birçok kez planlanmış" olduğunu söyledi.

Deverill, "Ayrıca bunu kendiniz kaydetme cüretini de gösterdiniz. Bunun önemli bir etkisi oldu; şok ve üzüntüye neden oldu." ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan cami yöneticisi, yaptığı açıklamada, "Camiye gelenler daha fazla taciz edilmekten korkuyorlar ve artık camiye gelmeye korkuyorlar." ifadesini kullandı.

Camiye saldıran genç 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İskoçya'nın Aberdeen kentinde bir camiye boya fırlatarak camını kıran 18 yaşındaki Jayden Wallace da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aberdeen Mahkemesinde görülen davada Wallace, geçen mart ayında Aberdeen Camisi ve İslam Merkezi'ni hedef aldığını ve suçunun dini nefretten kaynaklandığını kabul etti.

Mahkeme, olayın camide yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir cumartesi akşamı gerçekleştiğini, Wallace'ın kapıya tekrar tekrar boya fırlattığını, gece yarısından sonra da camiye taş atarak camlarını kırdığını belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Wallace'ın olay yerinden kaçmadan önce cemaate gülümseyerek baktığı görüldü. Mahkeme, saldırının "plansız değil, ısrarlı ve dini önyargıyla yapılmış Vandalizm" olduğunu vurguladı.