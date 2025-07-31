Shanxi Eyaletinde Yağış Sonrası Minibüs Faciası: 10 Ölü

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Çin'in Shanxi eyaletinde meydana gelen minibüs kazasında, günler süren yağışların ardından kaybolan 10 yolcunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAİYUAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Datong kentinin Tianzhen ilçesi yakınlarında minibüsün kaybolduğu köy görülüyor, 28 Temmuz 2025.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde günlerce süren yağışın ardından irtibatın kesildiği minibüsteki 10 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kurtarma merkezinden yapılan açıklamada, 14 kişinin bulunduğu minibüsle irtibatın pazar günü erken saatlerde Datong kentinin Tianzhen ilçesine bağlı bir köyde kesildiği belirtildi.

Çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla minibüsteki yolculardan 10'unun cansız bedenine ulaşılırken, kayıp yolcular için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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