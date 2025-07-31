Shanxi'de Minibüs Faciası: 10 Yolcu Hayatını Kaybetti

TAİYUAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde günlerce süren yağışın ardından irtibatın kesildiği minibüsteki 10 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kurtarma merkezinden çarşamba günü yapılan açıklamada, 14 kişinin bulunduğu minibüsle irtibatın pazar günü erken saatlerde Datong kentinin Tianzhen ilçesine bağlı bir köyde kesildiği belirtildi.

Çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla minibüsteki yolculardan 10'unun cansız bedenine ulaşılırken, kayıp yolcular için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.