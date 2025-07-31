Shanxi'de Minibüs Faciası: 10 Yolcu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shanxi eyaletinde irtibatın kesildiği minibüste bulunan 14 yolcudan 10'unun cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAİYUAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde günlerce süren yağışın ardından irtibatın kesildiği minibüsteki 10 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kurtarma merkezinden çarşamba günü yapılan açıklamada, 14 kişinin bulunduğu minibüsle irtibatın pazar günü erken saatlerde Datong kentinin Tianzhen ilçesine bağlı bir köyde kesildiği belirtildi.

Çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla minibüsteki yolculardan 10'unun cansız bedenine ulaşılırken, kayıp yolcular için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.