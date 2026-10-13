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Shanghai, WIPO'nun ilk İnovasyon Kenti Ödülü'nü kazanan üç kentten biri oldu

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Shanghai, WIPO'nun ilk İnovasyon Kenti Ödülü'nü kazanan üç kentten biri oldu
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Çin'in Shanghai kenti, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ilk İnovasyon Kenti Ödülü'nü kazanan üç kentten biri oldu. Ödülün diğer kazananları İngiltere'nin Liverpool ve Belçika'nın Charleroi kentleri olurken, üç kazanan finale kalan 15 kent arasından seçildi.

CENEVRE, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) ilk İnovasyon Kenti Ödülü'nü kazanan üç kentten biri oldu. Ödülün diğer kazananları ise İngiltere'nin Liverpool kenti ile Belçika'nın Charleroi kenti oldu.

İlki bu yıl verilen WIPO İnovasyon Kenti Ödülü'ne, WIPO üyesi 194 ülkedeki tüm kentler başvurabiliyor. Ödül, bir yıl içinde inovasyon ve yaratıcılığı teşvik etmeye yönelik iddialı taahhütlerde bulunan vizyoner kentlere veriliyor. Pazartesi günü açıklanan üç kazanan, finale kalan 15 kent arasından seçildi.

WIPO'ya göre Shanghai, inovasyon ve yaratıcılık kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra bilim, teknoloji ve fikri mülkiyet alanlarında uluslararası bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kentin taahhütleri arasında fikri mülkiyet eğitimi ve hizmetlerinin genişletilmesi, inovasyon altyapısı ve verilerin erişime açılması, kültürel ve yaratıcı sektörlerin desteklenmesi ve araştırma kuruluşları, sanayi, girişimciler ve yatırımcılar arasındaki bağların güçlendirilmesi yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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