Sezai Karakoç, Vefatının 3. Yılında Anıldı
Şair-yazar Sezai Karakoç, vefatının 3. yılında Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen konferansla anıldı. Etkinlikte Karakoç'un hayatı ve edebiyatı üzerinde durulurken, şiirleri seslendirildi.
Şair-yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, vefatının 3'üncü yılında Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen konferansla anıldı.
Zara Belediyesi tarafından Zara Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda konferans düzenlendi.
Sezai Karakoç'un hayatı, edebiyatla tanışması, şairliği ve çeşitli yönlerinin anlatıldığı etkinlikte, Karakoç'a şiirler seslendirildi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Zara İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muzaffer Geyik, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.