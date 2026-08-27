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Eskişehir'de bıçaklı saldırı: Bir tutuklu

Eskişehir'de bıçaklı saldırı: Bir tutuklu
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ESKİŞEHİR’de seyyar satıcı olan İ.D.’yi (54), bıçakla yaralayan A.K. (52), tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı olan İ.D.'yi (54), bıçakla yaralayan A.K. (52), tutuklandı.

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcı İ.D., yanına gelen A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İ.D.'yi 3 bıçak darbesiyle yaralayan A.K., yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İ.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan A.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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