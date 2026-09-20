Seyitgazi'deki 10. Uluslararası Sücaaddin Veli anmasına Vali Erdinç Yılmaz katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 10. Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'yi anma etkinliklerine katıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Arslanbeyli Mahallesi'ndeki Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Külliyesi'nde düzenlenen program, Vali Yılmaz ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve beraberindekilerin Seyyid Sultan Sücaaddin Veli türbesini ziyaret etmeleriyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Postnişini Mehmet Demirtaş tarafından açılış duası yapıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz, Sultan Sücaaddin Veli Hazretleri'nin Anadolu'nun ve Balkanlar'ın manevi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan gönül yolculuğunun yalnızca bir coğrafyanın vatan kılınması değil, adaletin, merhametin, kardeşliğin ve sevginin yayılması anlamına geldiğini vurguladı.

Sultan Sücaaddin Veli'nin ilim, irfan ve gönül yoluyla Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan medeniyet anlayışının önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, yetiştirdiği talebeler ve kurduğu dergahlar aracılığıyla hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve kardeşlik anlayışının geniş coğrafyalara taşındığını kaydetti.

Yılmaz, Sultan Sücaaddin Veli Külliyesi'nin Anadolu ile Balkanlar arasında önemli bir manevi köprü niteliğinde olduğunu dile getirerek, onun mirasına sahip çıkmanın, tarihi yapıları korumanın yanı sıra onun temsil ettiği sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik anlayışını yaşatmanın önemli olduğunu belirtti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in de bir konuşma yaptığı programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve diğer ilgililer ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA