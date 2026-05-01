Seyit Aslan'dan 1 Mayıs Gözaltılarına Tepki: Gösteri Hakkı Yasaklanamaz

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen 500’ün üzerinde kişinin darp edilerek gözaltına alındığını belirterek, "Taksim'in yasaklanması da emekçilere dönük devlet şiddeti de kabul edilemez" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenlere yönelik polis müdahalesi ve gözaltılara tepki gösterdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen ve aralarında sendikacıların, siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 500'ün üzerinde emekçi darp edilerek gözaltına alındı. Sendikalaşan işçilerin işten atılması, hakları için mücadele eden işçilere polis barikatları ve gözaltılar, insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep eden işçilerin grevlerinin yasaklanması, işçilerin hakları için mücadele eden sendikacılara dönük tutuklamalar..."

Taksim ve çevresindeki polis ablukası ve şiddet Türkiye işçi sınıfının insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için yürüttüğü mücadeleye dönük bütünlüklü saldırılardan bağımsız değildir. Türkiyeli işçi ve emekçilerin mücadelesinde ve hafızasında yer etmiş Taksim'in yasaklanması da emekçikere dönük devlet şiddeti de kabul edilemez. Gösteri hakkı yasaklanamaz ve engellenemez. Tüm gözaltılar serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA
