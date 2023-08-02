Şişli'de seyir halinde ilerleyen bir araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü, su ve kürekle araca müdahale etti. Olayda ölü ve yaralı olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Seyir halindeki araç alev aldı, vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etti

İSTANBUL - Şişli'de seyir halinde ilerleyen bir araç bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü, su ve kürekle araca müdahale etti.

Olay Şişli'de bulunan İncirli Dede Caddesi'nde saat 17.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Dede Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araç hararet nedeniyle yanmaya başladı. Sürücü kendisini son anda dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar yanan araca kürek ve yangın tüpüyle müdahale etti. Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.