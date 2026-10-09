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Seyhan'da kaçak ilaç bulunan iş yerinde arama yapıldı, sahibi gözaltına alındı

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Seyhan Belediyesine göre ekipler, Kocavezir Mahallesi'ndeki iş yerinde ihbar üzerine arama yaptı. Kilitli odada çok sayıda ilaç ve sağlık ürünü bulundu; bir kısmının kaçak ve reçetesiz olduğu belirlendi, ilaçlara imha için el konuldu ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak ilaç ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

Seyhan Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kocavezir Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerindeki kilitli bir odayı açarak arama yapan ekipler, burada çok sayıda ilaç ve sağlık ürününün depolandığını tespit etti.

Yapılan incelemede ilaçlardan bir kısmının kaçak ve reçetesiz olduğu belirlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen ilaçlara imha edilmek üzere el koydu.

Polis, iş yeri sahibi M.Ş.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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