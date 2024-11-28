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Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Uzaktan Sağlık Hizmeti Başladı

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Uzaktan Sağlık Hizmeti Başladı
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Seydişehir Devlet Hastanesi, internet üzerinden uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı. Aile Hekimi Dr. Nursena Balcı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen online muayeneler için MHRS veya 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başladı.

Kurumdaki Aile Hekimi Dr. Nursena Balcı tarafından internet üzerinden uzaktan sağlık hizmeti veriyor.

Başhekim Havva Turaç Cingöz, yaptığı açıklamada, Seydişehir Devlet Hastanesi tarafından uzaktan sağlık hizmeti (online muayene) yapıldığını belirtti.

Cingöz, "Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir. Uzaktan online muayene için MHRS veya 182 üzerinden randevu alarak uzaktan sağlık hizmetinden faydalanılabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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