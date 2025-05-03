Seydişehir'de Trafik Master Planı Toplantısı Gerçekleşti
Seydişehir İlçe Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda, kentin trafik sorunlarına çözümler ve düzenlemeler ele alındı. Toplantıya Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da katıldı.
Seydişehir'de Trafik Master Planı toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamlığı'ndaki toplantıda, kentin trafik sorunlarının çözümüne yönelik alınacak önlemler ve yapılması planlanan düzenlemeler görüşüldü.
Toplantıya, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilgili birim amirleri ve yetkililer katıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel