Seydişehir'de Şehir Lokantası Açıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından Şehir Lokantası açıldı.

Atatürk Caddesinde hizmete giren lokantanın açılışına Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser, Siyasi Parti İlçe Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kıyıcı, "Amaç kar amacı gütmek değil, ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi adına yapılan bir uygulama. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Seydişehir'e ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ustaoğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli projelerinden biri olan Şehir Lokantamız, yalnızca yemek sunmak değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak, dayanışmayı güçlendirecek, paylaşma ve birlik ruhunu canlı tutacak bir ortam oluşturacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Fatih Koç tarafından açılış duasının ardından Şehir Lokantası'nın açılışı yapıldı.