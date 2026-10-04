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Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

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Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
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Seydişehir'de Susuz Mahallesi yakınında 34 NLE 79 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı; ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

H. U idaresindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, Susuz Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.U, R.U, E.U, S.U. ile çocukları Ö.F.U yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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