Seydişehir'de otomobilin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin minibüs bekleyen iki kişiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Koyuncuoğlu idaresindeki 42 BCZ 461 plakalı otomobil, Gökhüyük Mahallesi'nde minibüs bekleyen Mevlüt (51) ile Adem Altunel'e (58) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan Mevlüt ile Adem Altunel ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun