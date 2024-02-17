Seydişehir'de Konser Etkinliği Gerçekleştirildi
Seydişehir Musiki Derneği tarafından düzenlenen konser etkinliği, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Konserde, Türk Sanat ve Halk Müziği parçaları seslendirildi.
Seydişehir'de konser etkinliği gerçekleştirildi.
Seydişehir Musiki Derneği Başkanı Sıtkı Özkal, yaptığı açıklamada, Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 45 yıldır ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından koro, Türk Sanat ve Halk Müziğinin sevilen parçalarını iki bölüm halinde seslendirdi.
Programa, İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.