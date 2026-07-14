Haberler

Seydişehir'de yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

Seydişehir'de yeni aile sağlığı merkezi hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Ömer Doğancı işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Meryem-Ömer Doğancı Aile Sağlığı Merkezi ile Fadime-Hüseyin Doğancı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Seydişehir Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Ömer Doğancı'nın işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Meryem - Ömer Doğancı Aile Sağlığı Merkezi ile Fadime - Hüseyin Doğancı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait olan ve Konya Valiliğinde imzalanan protokol kapsamında aile sağlığı merkezi olarak hizmet vermesi amacıyla Konya İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen merkezin açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Seydişehir'in gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirterek, hayırsever Ömer Doğancı ile Seydişehir Belediyesinin katkılarıyla ilçeye kazandırılan sağlık yatırımının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Konya'nın hayırseverlik kültürüyle örnek bir şehir olduğuna dikkati çeken Yavuz, açılışı yapılan merkezin bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise belediye olarak önceliklerinin insan ve insan sağlığına katkı sağlayan yatırımlar olduğunu vurgulayarak, yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelerle de hizmet verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğü Vaizi Ali Akbıyık tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü

Gözü dönen şahıs, annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı

Fener'e gelebilmek için dünyaca ünlü hocanın telefonlarını açmamış
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı