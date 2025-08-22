Seydişehir'de Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çölyak hastalarına her ay glütensiz gıda desteği verilecek.

Seydişehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, çölyak hastalarına destek olmak amacıyla glütensiz gıda ürünlerinden oluşan paketler her ay düzenli olarak dağıtılacak.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede yaşayan çölyak hastalarına yönelik destek projelerini sürdürdüklerini açıkladı.

Glütensiz ürünlere erişimde yaşanan zorluklara dikkat çeken Ustaoğlu, "Glütensiz gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak ulaştırılacağız. Seydişehir'de çölyak hastası hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için bu desteğimizi sürdüreceğiz. İlçemizde glütensiz gıda satış noktası oluşturacağız" dedi.

Ustaoğlu, destekten faydalanmak isteyen vatandaşların, belediyenin internet sitesinden 29 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerektiğini kaydetti.