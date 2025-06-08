Seydişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Seydişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde küfürleşme sonucunda başlayan bıçaklı kavgada Hüseyin A, ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Arkadaşı M.K., olayın ardından yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında M.K. ile arkadaşı Hüseyin A. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanındaki bıçakla Hüseyin A'yı yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin A'nın İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayram'ı için Seydişehir'e geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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