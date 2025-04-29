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Seydişehir Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Fide Desteği

Seydişehir Belediyesi'nden Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Fide Desteği
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Seydişehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli fide desteği programını başlattı. Başvurular 29 Nisan itibarıyla mahalle muhtarlıklarına yapılabilecek. Program, ata tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerini kapsıyor.

Seydişehir Belediyesi tarafından çiftçilere verilecek yüzde 75 hibeli fide desteğinin başvuruları başladı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla yüzde 75 hibeli fide desteği programını hayata geçirdiklerini söyledi.

Başvuruların 29 Nisan'da başladığını ve mahalle muhtarlıklarına yapılabileceğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Ata tohumundan üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri için proje başlattık. Toplumun temel taşı olan üreticilere destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimiz tarımla yükselecek. Her eve ata tohumu düşüncesiyle başlattığımız bu destek, umuyoruz ki geleneksel yöntemle daha da yaygınlaşacak, ülkemizin her köşesinde ata tohumu yaygınlaşacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında 300 bin ata tohumundan yetiştirilen salatalık, domates, biber ve patlıcan fidelerini vatandaşlarımıza yüzde 75 hibeli şekilde ulaştıracağız."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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