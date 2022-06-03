Seydikemer OSB'nin kuruluş onayı Tarım ve Orman Bakanlığınca verildi - Haberler

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB), kuruluş onayının Tarım ve Orman Bakanlığınca verildiğini bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, bir süredir yakından takip ettikleri projede süt sığırcılığı işletmeleri ve süt entegre tesislerinin faaliyet göstereceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin Muğla ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Demir, şunları kaydetti:

"Bölgede üreticilerimizin yüksek standartlarda ve verimlilikte süt elde edebilmeleri için gereken bilgi, birikim ve tecrübelerin aktarıldığı süt hayvancılığı eğitim merkezi, yem fabrikası, süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, biyogaz enerji tesisi, ARGE ve inovasyon merkezi yer alacak. Bölgedeki biyogaz enerji tesisinde hayvansal gübrelerden elektrik enerjisi ve organik gübre üretilecek. Bu yatırım sayesinde 2 bin 500 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak. Bölgemizin bu önemli yatırımı için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye şükranlarımı sunuyorum."