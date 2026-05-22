Muğla'da "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zabıta tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zabıta memurlarının işgaliye bedellerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zabıta tutuklandı.

CİMER'e yapılan "zabıta memurlarının tezgah açma işgaliye bedellerini kendi hesaplarına geçirdiği" yönündeki başvuru üzerine Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Tespit edilen 2 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendi ve bazı ödemelerin belediye kayıtlarına hiç girmediği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zabıta memurları Z.G. ve S.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
