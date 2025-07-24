Seydikemer'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Temmuz'da, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda, aralarında çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Mısır uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli de gözaltına alınmıştı.