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Sevda Karaca, 'Ailem Güvende' tutuklu LGBTİ savunucularını cezaevinde ziyaret etti

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Sevda Karaca, 'Ailem Güvende' tutuklu LGBTİ savunucularını cezaevinde ziyaret etti
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EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, 'Ailem Güvende' tutuklu LGBTİ savunucuları ve gazeteci Tuğba Tekerek'i Sincan cezaevlerinde ziyaret etti. Karaca, sağlık ve adalete erişimde sorun yaşadıklarını, her hak ihlalinin karşısında olacaklarını söyledi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Sincan Kadın Cezaevi ile Sincan L4 Cezaevi'nde "Ailem Güvende" operasyonuyla tutuklanan LGBTİ hakları savunucuları ve gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti. Karaca, tutukluların cezaevi koşulları, sağlık hizmetlerine ve adalete erişimlerinde sorunlar yaşadığını belirterek, "Yaşanan her hak ihlalinin karşısında olacağız" dedi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sincan Kadın Cezaevi ve Sincan L4 Cezaevi'nde tutuklu bulunan LGBTİ hakları savunucuları ile gazeteci Tuğba Tekerek'i ziyaret etti.

Karaca, tutukluların morallerinin iyi olduğunu belirterek, "Soran herkese yürekten selamlarını iletiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, tutukluların sağlık hizmetlerine, tedaviye, avukatlarına ve adalete erişimde sorunlar yaşadığını söyledi.

Karaca, "Arkadaşlarımızın cezaevi koşullarını, sağlık durumlarını ve adalete erişimlerini yakından takip edeceğiz. Yaşanan her hak ihlalinin karşısında olacağız" dedi.

"Ailem Güvende" operasyonlarına da tepki gösteren Karaca, "LGBTİ'leri hedef göstererek, hak savunucularını tutuklayarak, gazetecilere gözdağı vererek, örgütlenme ve dayanışmayı suç haline getirerek kimse toplumu kendi istediği kalıba sokamaz" ifadelerini kullandı.

Karaca, operasyon kapsamında tutuklananların serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Onlar içerideyken biz dışarıda susmayacağız. Yol arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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