Sevda Gündüz, Çocukluk Hayalini Gerçekleştirerek Halk Otobüsü Kullanıyor

Isparta'da 4 çocuk annesi Sevda Gündüz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü kullanmaya başladı. Çocukluk döneminden itibaren otobüs şoförlüğüne ilgi duyan Gündüz, direksiyon başında kendini çok iyi hissettiğini ve bu süreçte kadınların da her şeyi başarabileceğini vurguladı.

Isparta'da yaşayan 4 çocuk annesi Sevda Gündüz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü kullanmaya başladı.

Antalya'da bir turizm şirketinde çalışırken Isparta'ya taşınan 45 yaşındaki Gündüz, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdi.

Gerekli belgeleri aldıktan sonra ilk adımı atarak halk otobüsü kullanmaya başlayan Gündüz, vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve güvenden de mutluluk duyuyor.

Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Küçük yaşlardan itibaren araba kullandığını ifade eden Gündüz, "Direksiyon başında kendimi çok iyi hissediyorum. Strese girdiğimde direksiyon başına geçmek bana her zaman ilaç gibi geliyor. Artık kendimi bir aşçı olarak değil şoför olarak tanımlıyorum." dedi.

Ispartalıların otobüsün şoför koltuğunda bir kadını görünce çok güzel tepkiler verdiğini anlatan Gündüz, "Beni görünce çok mutlu oluyorlar. Her yolcuyu güler yüzle karşılıyorum. Otobüs adeta bir sohbet ortamına dönüşüyor." diye konuştu.

Kendisi gibi hayal kuran ancak cesaret edemeyen kadınlara da örnek olduğunu dile getiren Gündüz, erkeklerden bir farkları olmadığını, inandıktan ve çabaladıktan sonra kadınların her şeyi başarabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Haberler.com

