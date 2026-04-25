Serkan Keskin'in yönettiği "Metot", gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

Semaver Kumpanya, sahnelendiği sezonlarda yoğun ilgi gören "Metot" adlı oyunu 6 yıl sonra yeniden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yönetmenliğini başarılı oyuncu Serkan Keskin'in üstlendiği eserin gala gösterimi Kadıköy'deki Paribu Art'ta gerçekleşti.

Eserde Keskin'in yanı sıra Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman rol aldı.

İspanyol yazar Jordi Galceran'ın kaleme aldığı eser, günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini gözler önüne sererken, güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici kurgusuyla da dikkati çekiyor. Bir şirketin toplantı odasında geçen oyunda, iş görüşmesine gelen dört aday, işi kazanmak için giderek zorlaşan ve sınırları zorlayan testlerden geçmek zorunda kalıyor.

Zerrin Yanıkkaya'nın çevirdiği oyunun ışık ve dekor tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Burcu Şener yaptı.

Oyun, 9 ve 15 Mayıs'ta Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda, 19 Mayıs'ta Paribu Art Ana Sahne'de, 5 Haziran'da ise Zorlu PSM'de sahnelenecek.