Serinyol-Madenli Yolunda Çalışmalar Sona Yaklaşıyor
Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak olan Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 29 kilometrelik yolda trafik uyarı ve yönlendirme levhalarını montajını gerçekleştiriyor.
Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol- Madenli yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 29 kilometrelik yolda, çizgi boyası ile trafik uyarı ve yönlendirme levhaları montajı yapılıyor.
Bölgenin ulaşımına katkı sağlayacak projenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel