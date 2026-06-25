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Didim'de Denize Giren 70 Yaşındaki Adam Boğuldu

Didim'de Denize Giren 70 Yaşındaki Adam Boğuldu
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Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren İsmet Gülcan (70), bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Gülcan'ı deniz yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Karaya çıkarılan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYDIN'ın Didim ilçesinde İsmet Gülcan (70), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde Ege Yıldız Sitesi sahilinden sabah saatlerinde serinlemek için denize giren İsmet Gülcan, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıda bulunan Gülcan'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, İsmet Gülcan'ı deniz yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmet Gülcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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