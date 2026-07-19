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Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan, kurtarılamadı

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan, kurtarılamadı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren Ramazan Esin, akıntıya kapılarak boğuldu. Hastanede kurtarılamayan Esin'in cenazesi morga kaldırıldı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde serinlemek için girdiği Ilısu Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Esin (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek için baraj gölüne giren Ramazan Esin, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Esin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Esin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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