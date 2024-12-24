Serina Haratoka'nın "Rüya Mağaraları" sergisi açıldı

Multidisipliner sanatçı Serina Haratoka, "Rüya Mağaraları" adlı sergisiyle Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da sanatseverlerle buluştu.

Han'ın 5. katında ziyarete açılan ve odalardan oluşan serginin çerçevesi, rüya, mağara ve renk metaforları üzerinden oluşuyor.

Denizhan Özer'in küratörlüğünde hayata geçen sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Haratoka, serginin 4 yıllık bir çalışma sonucu hazırlandığını belirterek, "Çok uzun zamandır zaten şifa teknikleriyle dünyanın farklı yerlerindeki mitolojilerle kadim şifacıların kullandığı renk terapileriyle ilgili eğitimler alıyorum. Şu anda da İstanbul Üniversitesinde Ön Asya Arkeolojisi okuyorum. Dolayısıyla bu aslında İbn Sina'dan başlayan bir renk terapisi yolculuğuydu." dedi.

"Kendimizi iyileştirmeyi hatırlamamız gerekiyor"

Haratoka, İbn Arabi'nin ayna metaforunu, psikiyatr Carl Gustav Jung'un ise mağara metaforunu okuduğunu, Platon'un yanı sıra Doğu ve Batı felsefesinden birçok önemli ismin anlatılarını incelediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hep baktığımda insanın ruhunun içinde gizli kapaklı mağaralar olduğu ve aslında biz günlük hayatın akışında bu mağaralardan uzaklaştığımız, onları kapalı tuttuğumuz ve ruhumuzdan gittikçe uzaklaştığımız bir dönemdeyiz şu anda. Sosyal medya veya televizyonlar bize ne dikte ederse o insanlar olmaya dönüşüyoruz gibi. Oysa ki bizim hepimizin ifade etmesi, kendimizi, dünyayı, doğayı sevmesi, teslimiyet duygusuna inanmamız, bir umut duygusuyla kendimizi iyileştirmeyi hatırlamamız gerekiyor."

Serginin bir anne karnı yolculuğundan başladığına işaret eden Haratoka, "Anne karnından sonra Anadolu'nun sivil medeniyetinin tek tanrıçası Kibele'ye bir gönderme var. Çünkü kadının ölüm ve yaşam arasındaki döngüsünün ne kadar güçlü olduğunu, mağaralarda Kibele'ye inanan Frigler yaşatıyormuş." diye konuştu.

"Sergide iki büyük enstalasyonumuz var"

Sanatçı, serginin doğum odasına ve enstalasyonlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Kadının bugün şiddete uğrayan ötelenen veya metalaştırılan haline bir 'dur' demek için, aslında içimizde var olan her türlü tohumu, bir fikri çocuğu, eylemi, duyguyu yetiştirip, büyütüp, dünyaya getirebileceğimizi hatırlatmak üzere doğum odasını özellikle yaptım. Mağaralardan sonra rüya odalarına giriyoruz. Orası karanlık değil aydınlık odalar. Çünkü Anadolu medeniyetlerinde rüyalar çok kıymetli. Bu topraklarda Antik Yunan'da Bergama'da Asklepion Tapınağı varmış ve çok önemli bir şifa merkezi. Asklepion'da tıpkı serginin bir tüneli gibi hastalar yürüyor ve sonra bir rüya odasına yatıyormuş. Gördükleri rüyaları oradaki yorumculara anlatıyorlar ve yorumcular hem hastalığın hem de şifanın ne olduğunu, o rüyayı yorumlayarak buluyor. Bu çok büyük bir bilgi ve binlerce yıl bu medeniyetler, bu tip tekniklerle insanları iyileştirmiş. Sergide de iki tane büyük enstalasyonumuz var. İkinci olan 'Kendini Serbest Bırak Yatağı'. Aslında dünyevi tellerden, kafeslerimizden kurtulup bir rüyalar aleminde maneviyatı yüksek insanlar olarak uykuya, ruhumuzla birleşmeye, daha özgürce yatalım diye o yatağı koyduk."

Serina Haratoka, sergide ayrıca bir aşk hikayesini ele alan bir oda hazırladıklarına dikkati çekerek, "Sığlaşan dünyamızda, duygulardan kaçan insanlar olmak yerine, kıymet veren, emek veren sadece kendini değil karşısındakini düşünen, kadın ve erkek olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için rüyaların en güzel noktasına güzel bir aşk hikayesi koydum. Tıpkı 'İlahi Komedya'da Dante'nin cennette Beatrice ile kavuşması gibi. Biz de bu bembeyaz sürreal odada güzel bir aşk hikayesine tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İki enstalasyonun yanı sıra yağlı boya tablolardan oluşan "Mağaralar" serisinde Antik Hint, Mısır ve Yunan medeniyetlerinde kullanılan renk terapisinin kendisine rehber olduğunu söyleyen Haratoka, "Dolayısıyla mağaralarda sevgiyi, ifade ve teslimiyet gücümüzü arttırmak için yeşil, mavi ve mor renkleri kullandım. Rüyalar ise bir film fragmanı gibi yine yağlı boya ama daha figüratif, daha anlaşılabilir eserler." şeklinde konuştu.

"Rüya Mağaraları" sergisi, 24 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Serina Haratoka hakkında

Serina Haratoka, İtalyan Lisesi'nde okuduğu ilk yıllarda görsel sanatlarla tanıştı ve bu ilgisini önce fotoğraf, ardından da resim sanatı ile birleştirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okurken dünyayı dolaşma isteğiyle profesyonel turist rehberliği brövesi alan sanatçı, 13 yılda pek çok ülke gezdi, farklı kültürlerle tanışma fırsatı buldu.

Haratoka, İspanya'da Barcelona Sinema ve Sahne Sanatları Üniversitesinde görüntü yönetmenliği ve rejisörlük bölümlerinde eğitim aldı. 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü ve uzun yıllardır multidisipliner sanatçı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sanatçı, 2014'teki ilk kişisel sergisini belgesel fotoğraf dalında açtı. Bugün sanatçının eserleri İtalya, İspanya ve Avusturya gibi dünyanın çeşitli ülkelerindeki galerilerde ve uluslararası çağdaş sanat fuarlarında sergileniyor.

Altı yılı aşkın bir süredir "Kültür Mantarı Sanat Hareketi" isimli bir sosyal sorumluluk projesini yürüten sanatçı, İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünde üçüncü üniversite eğitimini alıyor ve çalışmalarına İstanbul Kavacık"aki stüdyosunda devam ediyor.