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Antalya'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü yaşamını yitirdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki Faruk Püseli, üç günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Belek Turizm Caddesi'nde cuma akşamı meydana gelen kazada, Faruk Püseli'nin (52) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Püseli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık üç gündür hastanede tedavi gören Püseli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Püseli'nin bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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