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Kayıp Şerife Sude bulundu

Kayıp Şerife Sude bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı evinden çıkarak kaybolan Şerife Sude Y. (14), dayısı ve akrabası tarafından Orta Mahalle'de yürürken bulundu. Aile sevince boğuldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün sabaha karşı evinden çıkarak kaybolduğu ihbarında bulunulan Şerife Sude Y. (14) bulundu.

Şerife Sude Y., Kürüş Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı evinden dün saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı. Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı. Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Şerife Sude Y.'ın bulunması için çalışma başlattı. Şerife Sude Y. dün saat 18.30 sıralarında aramaya katılan dayısı Ahmet Y. ve akrabası Mustafa Bodur tarafından Orta Mahalle'de yürürken bulundu. Şerife Sude Y.'nin bulunması ailesi ve akrabalarını sevince boğdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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